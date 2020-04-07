İstanbul Esenyurt'taki binanın patlama anı kamerada | Video 07.04.2020 17:02

İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. Binada gerçekleşen patlama sonrası duvarların yıkıldığı ve hasar oluştuğu görüldü. Binanın patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde patlamanın gerçekleştiği daireden büyük bir basınçlı alev topunun fırladığı görülüyor. İşte o anlar...

Esenyurt'ta bir evde patlama meydana geldiği, yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta bir evde patlama meydana geldi.





Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.











