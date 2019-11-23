Haberler Video "Kılıçdaroğlu, yalanlar üzerinde çok usta!"

"Kılıçdaroğlu, yalanlar üzerinde çok usta!"

23.11.2019 05:14

Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan Külliye'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Muharrem İnce Twitter adresinden iddialara yanıt verdi. İnce, iddiaları yalanlayarak "İddiaların benimle ilgisi yoktur, olamaz. Benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." dedi. Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş konuyu A Haber'de değerlendirdi.


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