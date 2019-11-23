"Başkan Erdoğan, CHP'li İnce ile görüştü" diyen Rahmi Turan çark etti! 23.11.2019 05:16

Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan Külliye'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Ancak sadece saatler sonra bir televizyon programına katılan Turan kaynağına güvenmekle hata ettiğini dile getirerek,"Ben bu olayda taraf değilim. Kaynağa güvendiğim, yakın arkadaşım dostum olduğu için inandım. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı haklıdır doğru söylüyorlardır, onların yalan söyleyecek durumları da yoktur" dedi.