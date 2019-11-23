Kumpasın işbirlikçisi Sözcü'yü yazarı Uğur Dündar patlattı 23.11.2019 02:49

Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin ardından bir açıklamada aynı gazetede çalıştığı Uğur Dündar'dan geldi. Bir televizyon programına katılan Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, böyle bir haber asla belgesiz yayınlanamaz diyerek,"Bu haberi yaptığınız anda CHP'yi dizayn eden adam konumuna düşersiniz. Rahmi Turan'ın da yanıltıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etmesinin ardından bir açıklamada aynı gazetede çalıştığı Uğur Dündar'dan geldi. Bir televizyon programına katılan Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, böyle bir haber asla belgesiz yayınlanamaz diyerek,"Bu haberi yaptığınız anda CHP'yi dizayn eden adam konumuna düşersiniz. Rahmi Turan'ın da yanıltıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

UYARDIM

Yapılan haberin Muharrem İnce'yi karalamak için yapıldığını düşündüğünü söyleyen Dündar,"Kaynağımı da bu konuda uyardım, sen de yanıltılıyor olabilirsin. Ben 50 yıllık bir gazeteci olarak bu haberin tuzak sayılabilecek bir haber olacağını hissettim ve değerlendirmedim." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLE ALAKASI YOK

Öte yandan haberin Külliye'den kaynaklanmadığını söyleyen Uğur Dündar,"Siyaset icazetle yapılmaz, bu bir defa hiç inandırıcı olmayan bir kurgu," dedi.