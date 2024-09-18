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Kartal'da yangın!
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Kartal'da yangın!

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 16:49 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 16:49

Kartal Esentepe Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatıyı sardı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahallede büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Alevler Çatıyı Sardı

Yangın, Yeditepe Sokak'taki binanın çatı katında başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Mahalle sakinleri, büyük bir korkuyla durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Zamanında Müdahalesi

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler alevlerin binanın diğer katlarına sıçramasını engelleyerek yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı, ancak çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mahallede Büyük Panik Yaşandı

Yangın sırasında mahallede büyük bir panik yaşandı. Yangını gören vatandaşlar sokağa döküldü ve endişeyle itfaiyenin çalışmalarını izledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından mahalledeki panik sona erdi.

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