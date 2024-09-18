SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ'da
Haberler Haber Videoları

Tekirdağ'da "KUYU-24" Operasyonu! 5 kişi yakalandı! Aksiyon filmi gibi görüntüler kamerada!

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 15:37 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 15:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Kuyu-24 operasyonundan bir video paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı videoda şüphelilerin kaçmaya çalışırken yakalandığı görüldü. Operasyonda organize suç örgütü 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Tekirdağ Çorlu'da, yurt dışında tutuklu bulunan bir organize suç örgütü liderinin yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilere yönelik "KUYU-24" adı verilen geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.

Suç Örgütü Liderinden Talimat Alıyorlardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü liderinin talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin suç işledikleri belirlendi.

Suçları ve Amaçları Tespit Edildi

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye sokma gibi suçları işledikleri tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin, toplumun güvenliğini tehdit eden birçok suça karıştığı ve örgütsel faaliyetlerle ailelerin huzurunu kaçırmayı hedefledikleri ortaya çıktı.

Kahraman Polislerden Başarılı Operasyon

Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman polislerimize halkın büyük desteği ve duası devam ediyor. Tekirdağ'da yapılan bu operasyon, suç ve suçlulara karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi oldu. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerine karşı mücadelede duraksama olmayacağını ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

SIRADAKİ VİDEO
Kahta Son Dakika Trafik Kazası: 2 ölü
18.09.2024Çarşamba
Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporuna ulaşıldı! Vücudunda 6 adet metalik cisim...
18.09.2024Çarşamba
Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
18.09.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü!
18.09.2024Çarşamba
Narin Güran cinayeti: WhatsApp silinen mesajları Türkiye'ye geri verdi mi? Bakan Uraloğlu açıkladı!
18.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Konya Selçuk’ta feci trafik kazası kamerada! Otomobil üst geçitten böyle düştü! 00:26
Otomobil üst geçitten böyle düştü! 1 ölü!
17.09.2024Salı
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 01:07
İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı!
17.09.2024Salı
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran’ın ifadesine ulaşıldı! 06:07
Kara kutu yenge Hediye Güran'ın ifadesine ulaşıldı!
17.09.2024Salı
Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı 00:33
Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı
18.09.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA