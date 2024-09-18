Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 15:37 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 15:38

Tekirdağ Çorlu'da, yurt dışında tutuklu bulunan bir organize suç örgütü liderinin yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen kişilere yönelik "KUYU-24" adı verilen geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.

Suç Örgütü Liderinden Talimat Alıyorlardı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu, yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü liderinin talimatlarıyla hareket eden şüphelilerin suç işledikleri belirlendi.

Suçları ve Amaçları Tespit Edildi

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye sokma gibi suçları işledikleri tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin, toplumun güvenliğini tehdit eden birçok suça karıştığı ve örgütsel faaliyetlerle ailelerin huzurunu kaçırmayı hedefledikleri ortaya çıktı.

Kahraman Polislerden Başarılı Operasyon

Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman polislerimize halkın büyük desteği ve duası devam ediyor. Tekirdağ'da yapılan bu operasyon, suç ve suçlulara karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi oldu. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerine karşı mücadelede duraksama olmayacağını ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.