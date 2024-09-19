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Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını satan firma görüntülendi
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Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını satan firma görüntülendi

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 00:50 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 00:50

Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülen BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki ofisine aylardır kimsenin gelmediği anlaşıldı.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmaya işaret etmesi, gözlerin Budapeşte'ye çevrilmesine neden oldu.

"BAC Consulting KFT" firmasının bulunduğu apartmanın üst katında yaşayan ve kamera önünde konuşmak istemeyen bir kişi, firmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 yıldır bu apartmanda kiracı olarak yaşadığını belirten Macar vatandaşı, alt katlarında bulunan ofiste birden fazla firmanın bulunduğunu ve bugüne kadar yalnız bir kadın çalışanı gördüklerini söyledi.

Macar vatandaş, burada çalışan kadının gelen postalarla ilgilendiğini, herhangi bir üretim ya da faaliyet yapıldığına rastlamadığını ifade etti.

Macar basınında yer alan haberleri okuduktan sonra dehşete düştüğünü belirten kiracı, okuduğu haberler sonrasında ailecek tedirgin olduklarını aktardı.

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