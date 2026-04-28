Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Sokak ortasında ateş açıp kaçtı

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Sokak ortasında ateş açıp kaçtı

Onikişubat ilçesinde bir şahsın husumetlisine ateş açtığı sırada, o an bulvardan motosikletle geçen iki çocuk yaralandı. Kaçan saldırganı yakalamak için polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aliya İzzetbegoviç Bulvarı üzerinde karşılaşan ve aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 21 yaşındaki A.S., yanında getirdiği silahı çekerek çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Motosikletli çocuklar kurşunların hedefi oldu

Saldırganın silahından çıkan mermiler, o sırada hiçbir şeyden habersiz bulvar üzerinde motosikletle seyir halinde olan 15 yaşındaki U.C.K. ve 17 yaşındaki İ.E.C.'ye isabet etti. Kanlar içerisinde kalan çocuklar yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis saldırganın peşinde

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından yaya olarak kaçtığı belirlenen şüpheli A.S.'nin yakalanması için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları doğrultusunda saldırganın yakalanması an meselesi. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

