Esenyurt'ta feci kaza: Tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Tırın altında can pazarı

İstanbul Esenyurt'ta bugün saat 16.40 sıralarında yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir tır, o sırada yolun karşısına geçmek için yola çıkan bir kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dev aracın altında kalan kadın, ağır şekilde yaralanarak yol ortasında kaldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.