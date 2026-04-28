Avcılar'da hareketli dakikalar: Metruk yapı alevlere teslim oldu

İstanbul Avcılar'da bugün saat 17.30 sıralarında korkutan bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar, rüzgarın da etkisiyle gökyüzünü kaplayarak çevre ilçelerden de görülebilecek seviyeye ulaştı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yangın, bitişikteki binalara sıçramadan yaklaşık yarım saat içerisinde tamamen söndürüldü. Binanın boş olması olası bir can kaybını önlerken, yapıda büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak trafiği yönlendirdi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri bölgede teknik çalışma başlattı.