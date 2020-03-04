İstiklal Madalyası'nda gizli İdlib gerçeği! "Ne işimiz var?" diyenlere en iyi cevabı Atatürk vermiş...

'Türk askerin İdlib'de ne işi var?' diyenlere tepkiler art arda gelirken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği haritalar karanlık odaklara iş birliği içindeki kesimler ders niteliğinde. İşte Süleymaniye'yi, Kerkük'ü de içine alan ve İstikal Madalyası'nda da perçinlenen ve Misak-ı Milli'ye de temel olma özelliği olan gizli İdlib gerçeği...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.