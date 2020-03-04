AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.
AK Partili Akbaşoğlu, CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti: Hesabı sorulacaktır!04.03.2020 18:37
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