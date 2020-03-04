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AK Partili Akbaşoğlu, CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti: Hesabı sorulacaktır!

AK Partili Akbaşoğlu, CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti: Hesabı sorulacaktır!

04.03.2020 18:37

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.


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