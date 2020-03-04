Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Şehitler Tepesi" yanıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler Tepesi boş kalacak" sözlerine yanıt verdi. Erdoğan'ın o açıklamaları şöyle:





KILIÇDAROĞLU'NA ŞEHİTLER TEPESİ TEPKİSİ

"Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözünü anlamak için de, imanın yanında, bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Merhum Arif Nihat Asya'nın o şiirini okuyup da, hala ısrarla "şehitler tepesi boş kalacak" diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir.

Tabii, 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken mücadeleden kaçan, darbecilerin açtığı yoldan gittiği evde kahvesini yudumlayan birine bunları anlatmak elbette zordur.

Dikkat ederseniz, bu tipler bize dönüp "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" derken, mesela Rusya'ya, Amerika'ya, İran'a, Avrupa ülkelerine asla böyle bir soru yöneltmiyor. Çünkü bunların gözünde ülkelerimizin yürüttüğü mücadelenin zerre kadar kıymeti yoktur. Tek dertleri, buradan bir siyasi çıkar elde edebilmek, emperyalistlere şirin gözüküp kendilerine yol verilmesini sağlayabilmektir.

"EN GÜZEL CEVABI ŞEHİTLERİMİZ, GAZİLERİMİZ, MİLLETİMİZ VERİYOR"

Suriye tartışması, ülkemizdeki beşinci kol faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının en somut göstergesidir. Bunlara en güzel cevabı aslında şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve milletimiz veriyor.

Bir şehidimiz, "Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın, gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz" mesajını verirken, karşımızdaki zihniyetin sefaletini tasvir ediyordu.

Bir şehidimizin babası, "Soğan, patates dediler ekonomimize saldırdılar. Biz o soğanı patatesi yemeden yaşarız, ama vatansız yaşayamayız" diyordu.

İdlib şehitlerimizden birinin ağabeyi, cenaze merasiminde, "Canımız feda olsun, yeter ki vatan millet sağ olsun, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Başka bir derdimiz yok bizim" diyerek metanet gösteriyordu.





Bir başka şehidimiz hayattayken, "Biz 7 yaşında yağmurun altında, soğuktan titreyerek, 'varlığım Türk varlığına armağan olsun' derken şaka yapmıyorduk" mesajını paylaşıyordu.

Bölgede görev yapan bir kahramanımız, devre arkadaşına, "Sen demiyor muydun köpek gibi yaşamaktansa aslan gibi ölmek evladır diye… Bu iş şu aşamada bitirilmezse oyun büyük. Sana vasiyetimdir, olur da görüşmemiz mahşere kalırsa, bizi bahane edip kaos çıkarmaya çalışan conconları cenazeme sokarsan, hakkımı helal etmem" mesajı gönderiyordu.

Sokakta kendisine mikrofon uzatılan bir teyzemiz, "Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş, evimizin içerisine… Biz Suriye'ye gitmezsek, Türkiye'yi taksim ettiler" diye, sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koyuyordu.





BUNUN GİBİ DAHA BİNLERCE, MİLYONLARCA ÖRNEK VAR.

Ben inanarak atalarımızdan ilham alarak şehitler tepesi boş kalmayacak dedim, diyorum, diyeceğim.

Tabii bu onurlu tavırlar, "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, 'şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" diyenlere bir şey ifade etmiyor.

Çünkü bu zihniyet, "Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım" diyerek, "Türkiye-İran karşı karşıya gelirse İran safında olurum" diyerek, karşımıza sürekli terör örgütlerinin tezleriyle çıkarak, yerini yıllar önce zaten belli etmiştir.