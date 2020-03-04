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Manisa'da bisküvi içinde uyuşturucu sevkiyatı!

Manisa'da bisküvi içinde uyuşturucu sevkiyatı!

04.03.2020 19:37

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan otomobilde çikolatalı bisküvilerin içine gizlenmiş 31.9 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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