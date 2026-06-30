Hastane müdürünün personele şiddeti kameralarda: Valilik geniş çaplı inceleme başlattı

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 00:28 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 00:50

Güvenlik Kameraları Saniye Saniye Kaydetti

Sivrihisar Devlet Hastanesi Müdürü T.Y.'nin, yaklaşık 3 ay önce hastane personeli A.D. ile girdiği tartışma sonrası arbede yaşandığı ve müdürün personeli darbettiği öne sürüldü. Yaşanan feci darp anları, hastanenin koridorlarında yer alan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Valiliği, hastane müdürü T.Y. hakkında idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

"Beyin Travmasına Bağlı Olarak Hatırlamıyorum"

Müdürünün şiddetine maruz kaldığını belirterek hukuk mücadelesi başlatan hastane personeli A.D., yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayın başka bir mesai arkadaşıyla yaşadığı ufak bir tartışma sonrası büyüdüünü belirten A.D., "Kurum müdürümüzle bu konuyu görüşmek için bir araya geldiğimizde darbedildim. İlk darbe anından sonra yaşananları, geçirdiğim beyin travmasına bağlı olarak hiç hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"İkinci Kez Darbedildiğimi Görüntülerden Öğrendim"

Olayın sıcaklığı ve aldığı darbelerin etkisiyle bilincini kaybettiğini ifade eden mağdur personel, "Daha sonrasında ikinci kez darbedildiğimi ancak soruşturma aşamasında kamera kayıtlarını izleyince öğrendim. Olayın peşini bırakmayarak adli ve idari inceleme başlatılmasını talep ettim. Umarım adalet yerini bulur ve bu yapılanlar karşılıksız kalmaz" diyerek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Emniyet ve sağlık müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.