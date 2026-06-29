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Kayseri'den kahreden haber: Bir kişi kendini asarak intihar etti

Kayseri'den kahreden haber: Bir kişi kendini asarak intihar etti

Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Doğan K., işten eve dönen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve Dönen Eşi Tarafından Bulundu

Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Nadir Sokak üzerinde yer alan 4 katlı binanın üçüncü katında yaşandı. Doğan K.'nın işten eve dönen eşi, ikamete girdiğinde eşini hareketsiz halde buldu.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ikamet çevresinde ve içeride güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Doğan K.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından Doğan K.'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin feci olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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