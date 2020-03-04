CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Şubat gecesi KRT TV'de canlı yayın konuğuydu. Saat 20.30'da başlayan program 22.10'da bitti. Saatler 21.30'u gösterirken Kılıçdaroğlu, Türk askerinin İdlib'de konuşlanmasını değerlendirirken şöyle bir yorum yaptı: 'İdlib'de niye bulunuyoruz. Gözlem noktalarını koyduk tamam. Şimdi orada bulunmamızın nedeni eğer Esed'i devirmek içinse, çıkıp bunu açık açık söylersiniz. 'Ben Suriye'ye savaş açacağım. Esad rejimi yıkılıncaya kadar da bu savaşı sürdüreceğim.' Bunu söylersiniz. Bunu söylemiyorsunuz. Peki biz orada niye duruyoruz. PKK'lı var mı? PKK da yok. Niye orada duruyoruz? Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarı ile 7'si Esad'ın askerlerinin aldığı bölgede ve onların korumasında. Bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor orada.'

Kılıçdaroğlu bu sözleri söyledikten dakikalar sonra İdlib'de görev yapan askerlerimizin Esed rejimin alçakça saldırısına uğradığı bilgisine ulaşıldı. 34 Mehmetçik bu hain saldırıda şehit oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerine tepki göstererek, "Zaman zaman, Kılıçdaroğlu'nun ülkemizin Suriye meselesinden Akdeniz'deki politikalarına kadar hayati çıkarlarının söz konusu olduğu hususlarda söylediği sözleri acaba kimler keyifle dinliyordur diye merak ediyorum. Önümüzdeki fotoğrafa şöyle bir baktığımızda, cevap hemen karşımıza çıkıyor. Mesela Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur. Mesela darbeci Hafter, Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak dinliyordur. Mesela, PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütleri, Kılıçdaroğlu'nu şükranla izliyordur. Mesela Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için her gün envai çeşit oyunlar sergileyen Amerika'daki, Avrupa'daki, Rusya'daki, İran'daki bazı çevreler, Kılıçdaroğlu'nu takdirle takip ediyordur" dedi.