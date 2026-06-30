Suruç'ta patlama anı kamerada: 2 çocuk yaralandı

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 01:27 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 01:35

Çocuklar Oyun Oynarken Patlama Yaşandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çocukların sokakta oyun oynadığı esnada meydana gelen feci patlama mahallede büyük korku ve paniğe neden oldu. Olay, Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Yeniçağ Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çocukların sokakta vakit geçirdiği sırada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sokakta bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu A.K. ile 6 yaşındaki erkek çocuğu M.Y. yaralandı.

Mahalleli Seferber Oldu

Sokaktan yükselen patlama sesi ve çocukların çığlıkları üzerine mahalle sakinleri ve aileler sokağa döküldü. Kanlar içinde kalan iki çocuk, ambulans beklenmeden mahalleli tarafından çevredeki sivil araçlara bindirilerek hızla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarıyla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve uzman ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri, olası bir tehlikeye karşı ve delillerin karartılmaması amacıyla patlamanın yaşandığı sokağı şerit çekerek yaya ve araç geçişine tamamen kapattı.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, mahallede infiale yol açan patlama anı, sokak üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patlamanın şiddeti ve sonrasında mahallelinin yaşadığı büyük panik net bir şekilde yer aldı. Emniyet güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın el yapımı bir patlayıcıdan mı, gaz sıkışmasından mı yoksa başka bir maddeden mi kaynaklandığını tam olarak netleştirmek amacıyla sokakta geniş çaplı bir tahkikat yürütüyor.