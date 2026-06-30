On ilde 'Sahte altın' operasyonu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde vatandaşların helal kazancını ve birikimlerini hedef alan büyük bir sahte altın üretim ve pazarlama şebekesine yönelik şafak operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başarıyla icra edilen operasyonda onlarca kişi kıskıvrak yakalandı.
Darphane Altınlarını Düşük Ayarla Basmışlar
Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, şebekenin sadece devletin yetkili kurumu olan Darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını yasa dışı yollarla taklit ettiği saptandı. Kuyumculuk sektörünün itibarını zedeleyen bu yapıların, bastıkları sahte altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında piyasaya sürerek hem devleti büyük zarara uğrattığı hem de vatandaşları nitelikli şekilde dolandırdığı belirlendi.
10 İlde Eş Zamanlı Baskın: 71 Gözaltı
"Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde operasyon başlattı. Aralarında;
-
Kuyumcular,
-
Atölyeciler,
-
Çantacılar (pazarlamacılar),
-
Kalıpçılar
bulunan toplam 71 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış tonlarca altın ve farklı suç unsuru eşyalar ele geçirildi.
"Vatandaşın Alın Terini Gasp Ettirmeyeceğiz"
Soruşturmanın gizlilik içinde ve çok yönlü olarak yürütüldüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekonomik güvenliği hedef alan yapılara karşı mücadelenin süreceğini vurgulayarak şu mesajı paylaştı:
"Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini sahtekarların eline bırakmayacak, sektörün güvenini koruyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek."