Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 09:37

Darphane Altınlarını Düşük Ayarla Basmışlar

Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, şebekenin sadece devletin yetkili kurumu olan Darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını yasa dışı yollarla taklit ettiği saptandı. Kuyumculuk sektörünün itibarını zedeleyen bu yapıların, bastıkları sahte altınları olması gereken ayar ve ağırlığın altında piyasaya sürerek hem devleti büyük zarara uğrattığı hem de vatandaşları nitelikli şekilde dolandırdığı belirlendi.

10 İlde Eş Zamanlı Baskın: 71 Gözaltı

"Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde operasyon başlattı. Aralarında;

Kuyumcular ,

Atölyeciler ,

Çantacılar (pazarlamacılar) ,

Kalıpçılar

bulunan toplam 71 şüpheli eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış tonlarca altın ve farklı suç unsuru eşyalar ele geçirildi.

"Vatandaşın Alın Terini Gasp Ettirmeyeceğiz"

Soruşturmanın gizlilik içinde ve çok yönlü olarak yürütüldüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekonomik güvenliği hedef alan yapılara karşı mücadelenin süreceğini vurgulayarak şu mesajı paylaştı: