Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 08:39 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 08:40

MASAK Raporları Korkunç Vurgunu Ortaya Çıkardı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı mali analiz raporları, şüpheli banka hareketleri ile aylarca süren teknik ve fiziki takip, organize suç ağını deşifre etti. Yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin, paravan şirketler üzerinden finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve ardından yurt dışına transfer edildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, birbiriyle yoğun para trafiği içinde olan paravan şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı saptandı. Bu devasa rakamın, şirketlerin beyan ettiği resmi ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyuşmadığı netlik kazandı.

9 İlde Eş Zamanlı Baskın: Şirketlere ve Lüks Araçlara El Konuldu

Düğmeye basan emniyet güçleri; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 37 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Suçtan elde edilen mal varlıklarının gasp edilmesini önlemek amacıyla mahkeme kararıyla adli tedbir uygulandı. Şebekeye ait;

32 şirkete ,

19 konut ve 1 iş yerine ,

9 arsaya ,

31 lüks motorlu araca resmen el konuldu.

Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.