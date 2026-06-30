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İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde, yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük mali operasyonlarından birine imza atıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda devasa bir kara para aklama ağı çökertildi.

MASAK Raporları Korkunç Vurgunu Ortaya Çıkardı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı mali analiz raporları, şüpheli banka hareketleri ile aylarca süren teknik ve fiziki takip, organize suç ağını deşifre etti. Yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin, paravan şirketler üzerinden finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve ardından yurt dışına transfer edildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, birbiriyle yoğun para trafiği içinde olan paravan şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı saptandı. Bu devasa rakamın, şirketlerin beyan ettiği resmi ticari faaliyetlerle hiçbir şekilde uyuşmadığı netlik kazandı.

9 İlde Eş Zamanlı Baskın: Şirketlere ve Lüks Araçlara El Konuldu

Düğmeye basan emniyet güçleri; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 37 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Suçtan elde edilen mal varlıklarının gasp edilmesini önlemek amacıyla mahkeme kararıyla adli tedbir uygulandı. Şebekeye ait;

  • 32 şirkete,

  • 19 konut ve 1 iş yerine,

  • 9 arsaya,

  • 31 lüks motorlu araca resmen el konuldu.

Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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