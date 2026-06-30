Çapkanlar suç örgütüne 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL'lik dev darbe

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 09:06

5 Milyar Liralık Vurgun Soğuk Cüzdana Aktarılmış

MASAK'ın yığın mali veri analizleri, bilirkişi raporları ve elektronik para kuruluşlarından gelen veriler, şebekenin akılalmaz para trafiğini gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, potansiyel gelir düzeylerinin fersah fersah üzerinde banka hareketliliği bulunan 28 şüphelinin hesaplarına yasa dışı bahis organizasyonlarından sürekli nakit akışı sağlandı.

Hesaplarda toplanan ve yasa dışı bahis suçundan elde edildiği kesinleşen tam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL, izini kaybettirmek amacıyla kripto varlıklara ve elektronik para kuruluşu hesaplarına transfer edildi. Şebekenin, bu devasa parayı devletin takibinden kaçırmak için internet bağlantısı bulunmayan soğuk cüzdan adreslerine aktararak akladığı saptandı.

Jandarmadan 5 İlde Eş Zamanlı Baskın

Kara para aklama ağının çözülmesinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, şebekenin dijital ağını ortaya çıkaracak çok sayıda dijital materyale el konulurken, yarım kilogram da uyuşturucu madde ele geçirildi. Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.