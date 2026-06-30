Batman'da mezrada silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 01:22 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 01:25

Tartışma Kısa Sürede Silahlı Çatışmaya Döndü

İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Gerginliğin kısa sürede tırmanmasıyla tartışma, silahların da devreye girdiği feci bir kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan aynı aileden 20 yaşındaki A.E. (kadın), 27 yaşındaki E.E., 24 yaşındaki E.E. ve 60 yaşındaki A.E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar Batman'a Sevk Edildi

Silah seslerini duyan köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma köyde ve mezra girişinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hastane Çevresinde Etten Duvar

Olayın ardından iki aile arasında hastane önünde veya kent merkezinde yeni bir çatışma ya da gerginlik yaşanması ihtimaline karşı emniyet güçleri alarma geçti. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri, hastane giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri alarak adeta etten duvar ördü. Jandarma ekipleri, mezradaki huzuru sağlamak ve silahlı kavganın çıkış nedenini tam olarak belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme ve şüphelileri yakalama çalışması başlattı.