Iğdır'da dehşet: Maise Bayramova ile Ali Mamak ölü bulundu

Sessizliği Silah Sesleri Bozdu

Olay, gece saatlerinde Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir evden peş peşe silah sesleri yükseldiğini duyan mahalle sakinleri, büyük panik yaşayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçeride Cansız Bedenleri Bulundu

Çilingir yardımıyla girilen evde ekipler, Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak'ın kanlar içerisinde yerde yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Bayramova ve Mamak'ın silahla vuruldukları ve olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dehşetin Nedeni: Cinayet ve İntihar Şüphesi

Emniyet güçlerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde dehşet verici bir ihtimal öne çıktı. Ali Mamak'ın, Maise Bayramova'yı silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdiği değerlendiriliyor. Olayda kullanılan silaha el konulurken, savcılık olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.