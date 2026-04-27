ABD'deki otel saldırganının rotası ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve birçok kabine üyesinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine en yüksek güvenlik statüsü verilmediği bildirildi. Öte yandan ABD basını saldırı anında yaşananlara ilişkin yeni belge ve bilgiler yayımladı. 31 yaşındaki şüpheli Cole Tomas Allen'in yakalandığı noktadan balo salonuna olan rotası ortaya çıkarken görgü tanıkları manyetometre dışında otelde herhangi bir kontrol noktası bulunmadığını belirtti. Bir basın mensubu ise balo salonuna girene kadar birçok defa kimlik kontrolüne maruz kaldığını bazı arkadaşların köpekler tarafında koklanarak arandığını iddia etti.