Taksim İstasyonu Devre Dışı: Araçlar Durmayacak

Metro İstanbul, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı acil duyuruyla yolcuları uyardı. İstanbul Valiliği'nin talimatı üzerine M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nın en yoğun duraklarından biri olan Taksim istasyonu hizmete kapatıldı. Yapılan açıklamada, metro araçlarının bu istasyonu pas geçeceği ve seferlerin duraklamadan devam edeceği kaydedildi.

Füniküler Hattı Tamamen Durduruldu

Karar kapsamında sadece metro durağı değil, Taksim ile Kabataş'ı birbirine bağlayan F1 Füniküler hattı da tamamen işletmeye kapatıldı. İkinci bir emre kadar sürecek olan bu kısıtlama nedeniyle, bu güzergahı kullanacak yolcuların alternatif ulaşım araçlarına yönlenmesi istendi.

Meydanda Geniş Güvenlik Önlemleri

İstasyonların kapatılma kararıyla eş zamanlı olarak Taksim Meydanı ve çevresinde emniyet güçlerinin yoğunluğu dikkat çekti. Polis ekiplerince meydan genelinde güvenlik bariyerleri oluşturulurken, bölgedeki önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı gözlendi. Kararın gerekçesine dair henüz resmi bir detay paylaşılmazken, kısıtlamanın ne zaman sona ereceği valilikten gelecek ikinci bir duyuruya bağlı.