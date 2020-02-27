İdlib'ten son dakika haberi! Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe!

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye İdlib'te Esad rejimine ağır darbe vurdu. 10 Şubat'tan bu yana Bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye İdlib'te Esad rejimine ağır darbe vurdu. 10 Şubat'tan bu yana Bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.
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