Haberler Video Haber Videoları İdlib'ten son dakika haberi! Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe!
İdlib'ten son dakika haberi! Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe!

İdlib'ten son dakika haberi! Türkiye'den Esad rejimine ağır darbe!

27.02.2020 23:11

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye İdlib'te Esad rejimine ağır darbe vurdu. 10 Şubat'tan bu yana Bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye İdlib'te Esad rejimine ağır darbe vurdu. 10 Şubat'tan bu yana Bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları