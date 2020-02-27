MHP'li Yıldırım canlı yayında tek tek açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı CHP'dir 27.02.2020 23:07

A Haber ekranlarından yayınlanan ‘Satır Arası’ programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı açıklamalarında, “Dün FETÖ getirmiş, darbe gecesi tavır koymamış, ertesi gün yapılan darbe kalkışmasına kontrollü darbe diyor, daha ileri gittiğimizde ise danışmanı FETÖ’cülerle görüşmeye devam ediyor. Bu işin sivil ayağı CHP ve ortaklarıdır.” dedi.

A Haber ekranlarından yayınlanan 'Satır Arası' programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yaşar Yıldırım'ın A Haber 'Satır Arası' programında yaptığı o açıklamalar;

Askeri vesayet her zaman için hep konulmuş ve demokrasiye müdahale edilmiştir. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana askerler her zaman TBMM'nin üzerinde bir vesayet hakkında sahip olmaya çalışmışlardır. Yapılan tüm darbelerde demokrasi kesintiye uğramış ve Türkiye'ye bir maliyet getirmiştir.

Türkiye ne zaman güçlenmeye başlasa müdahale edilmiş. Birisi laiklik adına müdahale ediyor, biri Türkiye'de terör var diyor bunun adına müdahale ediyor ve mutlaka bunun bir sivil ayağı oluyor. En önemli mesele burada budur. Ve bugüne kadar 28 Şubat'ın sivil ayağa bugüne kadar ceza almamıştır ve 28 Şubat'ın sivil ayağı ortada yok.

15 Temmuz'a geldiğimizde de yine bunun sivil ayağı yok. Yani 15 Temmuz'da 'Yurtta sulh cihanda sulh konseyi'nin başbakanı kim olacak, cumhurbaşkanı kim olacak, sivil ayağı kim olacak o ortada yok.

Türkiye'de 15 Temmuz'dan evvel FETÖ 2 tane siyasi partide operasyon yapmıştır. Bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir, bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

CHP'Yİ ELE GEÇİRDİLER

FETÖ'cüler MHP'ye bu operasyonu tamamlayamadan durduruldu ama CHP'nin genel başkanını görevden aldırdılar istifaya zorladılar kasetle yerine kim geldi? Yerine şu andaki Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Şimdi o süreçten başlayın 15 Temmuz gecesi hangi siyasi partinin liderinin ne şekilde, ne yaptığı, saat kaçta demeç verdiği ve geceyi nerede geçirdiği ortadadır. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'na gelmiş ardından hiçbir şey söylemeden Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiştir ve gece saat 03.00'te hükümetten yana olduğunu söylemiştir. Saat gece 03.00'te milli olanlar yerli olanlar duruma hakimler, bu bir irade beyanı, hükümetten yana olma beyanı değildir.

Darbeden sonra ise Kılıçdaroğlu ve partililer bu bir kontrollü darbedir dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı MİT içinde FETÖ'cü Enver Altaylı ile 1200-1300 kere görüşmüş, irtibat devam ediyor. Bu darbenin sivil ayağı ortadadır.

FETÖ'NÜN SİVİL AYAĞI CHP'DİR

Dün FETÖ getirmiş, darbe gecesi tavır koymamış, ertesi gün yapılan darbe kalkışmasına kontrollü darbe diyor, daha ileri gittiğimizde ise danışmanı FETÖ'cülerle görüşmeye devam ediyor. Bu işin sivil ayağı CHP ve ortaklarıdır. O günki şartlarda netice alınsaydı bize göre cumhurbaşkanıydı Kemal Kılıçdaroğlu ya da başbakanı.

Geriye döndüğünüz zaman 28 Şubat'ın da sivil organizatörleri ortada yok.



