Bakanlıktan yapılan açıklamada,denildi.







'ŞEHİT VE YARALI SİLAH ARKADAŞLARIMIZIN KANI YERDE BIRAKILMAYACAKTIR'

Şehit ve yaralı askerlerin kanının yerde bırakılmadığı ve bırakılmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

