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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 23:38

Son dakika: açıkladı: 'de unsuru etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'den yapılan açıklamada," bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı: 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

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