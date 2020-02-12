Son dakika haberine göre MSB'den yapılan açıklamada,"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.
MSB'den yapılan açıklamada,"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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