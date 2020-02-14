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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 08:56

Son dakika: duyurdu: 'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 'de 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.

İdlib'de 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

nca (MSB), bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

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