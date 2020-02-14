Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2020
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