Datça’da hatalı sollama kazası: Motosikletli genç ölümden döndü

Kazım Yılmaz Bulvarı’nda yolcu otobüsünü geçtiği sırada park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bugün saat 11.00 sıralarında korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen yolcu otobüsünü sollamak istedi. Ancak sollama manevrası sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park halinde bulunan A.Y.'ye ait otomobile büyük bir hızla çarptı.

Vatandaşlar yardıma koştu

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak asfalt zemine düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza mahallindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

