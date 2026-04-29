Firari danalar oto tamirciyi bastı: Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bugün öğle saatlerinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir besi çiftliğinde bulunan kurbanlık danalar, henüz bilinmeyen bir nedenle ahırdan kaçmayı başardı. Sokaklarda bir süre koşturan firari hayvanlar, açık kapısını gördükleri bir oto tamirhanesine hızla daldı. O sırada araç tamiriyle meşgul olan usta ve çıraklar, üzerlerine doğru gelen dev cüsseli hayvanları görünce büyük panik yaşadı.

Çalışanlar sağa sola kaçıştı

Danaların dükkan içerisindeki ekipmanlara çarparak ilerlemesi ve çalışanların üzerine doğru hamle yapmasıyla tamirhanede can pazarı kuruldu. İşçiler kendilerini araçların üzerine atarak veya ofis bölümlerine sığınarak korumaya çalıştı. Hayvanların dükkan içinde bir süre tur attığı ve içerideki malzemelere zarar verdiği gözlemlendi. Yaşanan bu sıra dışı olay, çevredeki diğer esnafın da yardıma koşmasıyla bir süre sonra yatıştırıldı.

O anlar saniye saniye kaydedildi

Tamirhaneye yapılan "dana baskını", iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde danaların süratle içeri girişi, çalışanların yaşadığı korku ve kaçışma anları net bir şekilde görülüyor. Hayvan sahiplerinin olay yerine gelmesi ve uzun uğraşlar vermesi sonucu danalar sakinleştirilerek tekrar ahıra götürüldü. Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili herhangi bir şikayet olup olmadığını incelediği öğrenildi.