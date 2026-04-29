Kırıkkale'de korkutan kaza: Cip direğe ok gibi saplandı

Aydınlatma direğinin devrildiği şiddetli kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Ahılı Kavşağı üzerinde seyir halinde olan H.A. idaresindeki lüks cip, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine şiddetli bir şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrildi

Çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direği yola doğru devrilirken, cipte büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekibi ve 112 Acil Sağlık görevlisi sevk edildi. Polis ekipleri, olası bir başka kazayı önlemek amacıyla kavşak üzerinde güvenlik önlemi aldı.

