Beykoz’da elektrikli otomobil alev topuna döndü: Saniyeler içinde yandı

Alevler bir anda yükseldi

İstanbul Beykoz'da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan elektrikli bir otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede yerini alevlere bırakan yangın, rüzgarın da etkisiyle tüm aracı sardı. Otomobilin alev topuna döndüğünü gören mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden ekiplere bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede İstanbul İtfaiyesi, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye erleri alev alev yanan otomobile tazyikli su ve köpükle müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, yangın sırasında araçta veya çevrede kimsenin bulunmaması sayesinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı tespit edildi.

Araç kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, elektrikli otomobilin tamamen yanarak metal yığınına döndüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının batarya sisteminden mi yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığını tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.