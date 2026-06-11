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Konya Selçuklu'da feci kaza: Ayşenur C. vefat etti

Konya Selçuklu'da feci kaza: Ayşenur C. vefat etti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Ayşenur C., SUV tipi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

KONYA'DA TRAFİK FACİASI: YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CAN VERDİ!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi'nde, akşam saatlerinde yürek burkan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan O. (23) idaresindeki 42 BFH 622 plakalı SUV tipi araç, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Ayşenur C.'ye çarptı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde Müdahale Etti

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Ayşenur C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası SUV sürücüsü Ramazan O. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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