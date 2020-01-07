Fatih Portakal'a bir tokat daha! "Yalancı ve zavallının teki" 07.01.2020 18:03

Fox Tv haber sunucu Fatih Portakal'ın Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayla ilgili skandal bir yorumuna tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye’yi emperyalist ülkelerle bir tutan ve sömürgecilikle suçlayan Portakal’ın alçakça sözlerine, Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş sert tepki gösterdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Kızıltaş, “Bu adam yalancının, pervasızın teki. Büyük ihtimalle kendisine yedirilen ekmeğin karşılığını vermek için vatandaşı olduğu ülkesini suçlayabilecek ve ona ihanet manasına gelecek sözler edebilecek kadar alçalmış birisi.” dedi.

ABD'li Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu Fox kanalında haber sunan Fatih Portakal, Türkiye'yi emperyalistlik ve sömürgecilikle suçladı. Portakal'ın Türkiye'ye karşı ihanet dolu sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında Portakal'ın skandal sözlerini yorumladı.

"TAM BİR REZALET"

"Tam bir rezalet. Öncelikle Türkiye'de yayın yapan televizyonun sahibi Amerikalı olsa bile bu konularda biraz daha dikkatli olması lazım. Yalan söylerken biraz daha usturuplu yalan söylemesi ve bu milleti bir anlamda itibarsızlaştırmaya çalışırken 'Bu kadarı da ayıp oluyor' diye düşünmesi gerekir." diye konuşan Kızıltaş, "Gözüktüğü kadarıyla pervasızlık artık herkesin boyunu aşmış. Adam bir televizyonda ana haberlerde çıkıyor açıkça bütün milletin yüzüne karşı yalan söylüyor. Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat, Türkiye'nin ve Libya'nın Akdeniz'deki varlıklarını başka ülkelerin saldırısından kurtaran bir mutabakat. Dolayısıyla Türkiye'yi Akdeniz'de Antalya körfezine sıkıştırmak isteyenlerin Libya'nın da sahip olduğundan çok fazla kara sularına el koymaya çalışan İtalyanların, Yunanlıların oyunlarının bozulması için atılmış muhteşem bir adım." dedi.

"TÜRKİYE EMPERYALİSTLERİN OYUNUNU BOZDU"

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru yönetimin bir terör saldırısına karşı korunmasıyla alakalı bir şey olduğunu söyleyen Kızıltaş, "Kesinlikle o seviyesiz kişi söyleyinceye kadar kimsenin aklının ucuna bile gelmeyen bir şey: 'Türkiye'nin Libya'ya emperyalist amaçla gittiği.' Türkiye Libya'ya giderken petrol ya da doğalgazı için gitmiyor. Türkiye kendi doğalgazını, petrolünü ve Akdeniz'deki haklarını garanti altına almak için Libya ile bir anlaşma yaptı. Biz hepimiz biliyoruz ki bu anlaşma aynı zamanda Libya'nın Akdeniz'deki haklarının da kendisine tahsis eden bir adımdır. Türkiye'nin kimsenin petrolünde doğalgazında gözü olmadığı açıkken, Libya'nın petrolünü yağmalamaya çalışan bir takım emperyalistlerin de oyununu bozmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

"APTALCA VE ZAVALLICA"

Kızıltaş sözlerine şöyle devam etti: "Büyük ihtimalle bu kişinin çalıştığı televizyonun sahibinin de içinde bulunduğu kumpasla, Türkiye'nin Libya ile beraber attığı bu adım uluslararası petrol kartellerinin oyununu bozduğu, onların iştahlarının kaçırttığı için büyük ihtimalle yukarıdan ona Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı itibarsızlaştırıcı, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini karalayıcı yayın yap dediler. O da bula bula böylesine aptalca böylesine zavallıca bir şey bulabildi. Türkiye'nin kendi menfaatlerini korumak aynı zamanda Libya'nın kendi menfaatlerini korumasını sağlamak için Libya ile beraber attığı bir adımı güya Türkiye'nin Libya'nın petrolünde gözü varmış gibi göstermeye çalıştı.

"KİMLERİN EMPERYALİSTLERE UŞAKLIK YAPTIĞINI HEP BERABER GÖRÜYORUZ"

Biz Libya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin petrolünde doğalgazında kimlerin gözü olduğunu, kimlerin emperyalistlere uşaklık yaptığını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla daha okkalı sözler söylenmesi gerektiğini düşüyorum ama yazık. Bu adam yalancının, pervasızın teki. Büyük ihtimalle kendisine yedirilen ekmeğin karşılığını vermek için vatandaşı olduğu ülkesini suçlayabilecek ve ona ihanet manasına gelecek sözler edebilecek kadar alçalmış birisi."