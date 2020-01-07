TürkAkım açılışına saatler kaldı | TürkAkım boru hattı projesi nedir? TürkAkım projesi güzergahı ne? 07.01.2020 17:15

Türkiye ile Rusya'nın ortaklığında tamamlanan ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan TürkAkım Boru Hattı Projesi yarın yapılacak törenle açılacak. Başkan Erdoğan'ın ve Rusya lideri Putin'in katılacağı törenle yapılacak açılışın ardından Türkiye bölgedeki enerji üssü olacak. TürkAkım projesi ile ilgili birçok konu araştırılıyor. Peki TürkAkım projesi nedir? TürkAkım doğalgaz hattı ne önem taşıyor? TürkAkım projesinin güzergahı ne? İşte asrın projesi hakkında detaylar...

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor. Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı. Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi. Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

TÜRKAKIM PROJESİ NEDİR?

19 Kasım 2018'de Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle başlatılan TürkAkım projesi, yarın açılıyor. Peki Türk Akımı projesi nedir? Karadeniz'in altından geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin detayları.

Türk Akımı Projesi, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz taşınması için inşa edilen boru hattı projesine verilen isimdir.

Projenin önerilmesi ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde yapıldı ve ardından temaslar başladı.

Boru hattının taşıma kapasitesi yılda 31,5 milyar metreküp gaz olarak tahmin ediliyor. Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz Avrupa'ya ihraç edecek.

RUS GAZI İÇİN YENİ HAT

Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

HATTIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETRE?

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı'nın 910 kilometresi Karadeniz'in altından geçecek. Trakya'dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

HATTAN NE KADAR GAZ GİDECEK?

Boru hattının planlanan tahmini taşıma kapasitesi yılda 63 milyar metreküp. Türkiye'nin bu projeden yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz alması ve geriye kalan 49 milyar metreküp gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi düşünülüyor. Gazprom, Karadeniz'in altından geçecek hattın tamamını kendisi inşa edecek. Türkiye topraklarından geçecek kısmın ortaklaşa yapılması planlandı.

NE KADARA MAL OLDU?

TürkAkım'ın 19 milyar dolara mal olması bekleniyor.

MAYIS 2015: İNŞAAT BAŞLADI

İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat Mayıs 2015'te başladı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile ilgili inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.