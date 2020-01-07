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Van Erciş hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

07.01.2020 17:57

Van'ın Erciş ilçesi canlı hayvan pazarında iki aile arasında çıkan, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada İ.K. isimli şahıs yaralandı. İ.K. kaldırıldığı Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, yaralılardan Z.A.S., F.S., K.S. ile Ç.K. ise Erciş ve Van’daki hastanelerde tedavi altına alındı.


Van'ın Erciş ilçesi canlı hayvan pazarında belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri, olası olaylara karşı Erciş Devlet Hastanesi ile Kırkdeğirmen Mahallesi'nde güvenlik önlemleri alırken, ölümlü ve yaralamalı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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