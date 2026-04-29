"Change" şebekesi çökertildi: 13 araç yakalandı, 2 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü

Asayiş Şube ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürüttüğü teknik takip sonucunda büyük bir şebekeyi deşifre etti. "Change" olarak tabir edilen yöntemle, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını sağlam veya çalıntı araçlara aktararak piyasaya süren zanlılara yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan teknik incelemelerde, 12 aracın şasi numarasının değiştirildiği, 1 aracın ise gümrük işlemlerinden kaçırılarak yurda sokulduğu tespit edildi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Şanlıurfa merkezli olmak üzere Mardin, İzmir ve Mersin'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Koordineli yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen 13 araç, emniyet otoparkına çekilerek detaylı incelemeye alındı. Araçların piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, hakim karşısına çıktı. Zanlılardan 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilirken, suçun organizasyonunda kilit rol oynadığı belirlenen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.