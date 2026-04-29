İzmit'te karavan yangını: Alevler gökyüzünü sardı

Alevler bir anda yükseldi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen karavan yangını, çevrede büyük hareketliliğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin bahçesinde park halinde duran karavandan henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kısa sürede alevlere dönüşmesiyle yangın tüm karavanı sardı.

Vatandaşlar yardıma koştu

Otelin bahçesinden yükselen alevleri ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Yangın sırasında karavanda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, itfaiye ekipleri çevre binalara sıçrama riski bulunan alevlere tazyikli suyla müdahale etti.

Karavan hurdaya döndü

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, karavanın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği ve metal yığınına döndüğü görüldü. Yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından mı yoksa dış bir etkenden mi kaynaklandığını belirlemek için tahkikat başlattı.