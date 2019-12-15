CHP'li belediyelerde zam furyası! 15.12.2019 14:03

Yerel seçimlerden önce halkın gözünü boyamak için belediyelerin işleyişlerini eleştiren ve zam yapmayacaklarını söyleyen CHP’li Belediye Başkanlarının tüm foyası ortaya çıktı. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar, yaşama şartlarının daha da pahalılanmasından şikayetçi. Zam yapmayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Mansur Yavaş ise seçimi kazandıktan hemen sonra tüm sözlerini unuttu.

CHP'li Büyükşehir belediyelerinde son dönemde art arda zamlar yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir zam üstüne zam yaparak vatandaşı zor durumda bıraktı.

İMAMOĞLU'NUN FİYAT GÜNCELLEMESİ DİYEREK HALKI KANDIRIYOR

İstanbul'daki zamlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı zam demeyi sevmiyor maalesef ki. Fiyat ayarlamaları ya da benzeri tabirleri kullanmayı tercih ediyor. Ama göreve geldiği günden bu yana sürekli olarak zam yaptığı herkes tarafından biliniyor. Otogara giriş çıkış yapan taksilerin aylık abonmanlarına yapılan zam, mezar ücretlerine yapılan zamlar makul durumun çok dışında. İmamoğlu'nun göreve geldiği günden itibaren yaptığı zamlar sadece bunlarla sınırlı değil. Göreve gelmeden önce muhtaçlara ekmeği, suyu, sütü ücretsiz yapacağını söyleyen İmamoğlu, suya önce indirim yapmış gibi gösterip daha sonrasında yüzde 80'lere varan bir zam yapmak istedi. Bu durumda AK Parti ve MHP zamların engellenmesinde etkili oldu. İmamoğlu, Halk Ekmek'e de zam yapmaktan kaçınmadı. Ama tüm bu zamları yaparken 'zam demeyin efendim üzülüyorum' ifadesini kullandı. Mesele şu: Fiyat ayarlamaları denilen şey anlaşılabilir bir şeydir. Ama Sayın İmamoğlu'nun zamlarının fiyat ayarlamasıyla hiçbir ilgisi yoktur. İBB'nin tam olarak nelere sahip olduğunu ve neler yaptığını bilmediği için Londra'da finans arayışına girdi. " ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN DA İMAMOĞLU'NDAN EKSİK KALIR YANİ YOK!

Yerel seçimlerde CHP'ye geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ise en çok ulaştırma alanında zam yapıldı. Ankaralıların en çok kullandığı toplu taşıma araçlarına yüzde 35'lere varan zamlar yapıldı.

Sadece toplu taşıma ücretlerinde değil okul servislerinde de büyük bir zam yapıldı. Çocuklarını okula servisle göndermek isteyen aileler yüzde 15'e varan bir zam ile karşı karşıya kaldı.

Bir diğer zam ise suya oldu. İttifakları İYİ Parti'nin de desteğini alarak suya yüzde 80'e varan zam yapılmak istendi ancak AK Parti ve MHP tarafından buna engel olundu.

DİĞER CHP'Lİ BAŞKANLAR GİBİ TUNÇ SOYER DE ZAM YAPMAYACAĞIM DEMİŞTİ AMA…

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki zamlara engel olmak için çalışan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir'de yaşanan zam furyasıyla ilgili özellikle iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi ulaşım, ikincisi de su zammı. İzmirlilerin çok yoğun olarak kullandığı ulaşım araçlarına yüzde 18'lere varan bir zam söz konusu. Bunun yanında altını çizmek istediğim asıl konu. Özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın kullanmış olduğu kartlara yüzde 60'ın üzerinde bir zam yapıldı" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in seçimlerden önce ve seçimlerden hemen sonra suya zam yapılmayacağına yönelik yaptığı açıklamaları hatırlatan Hızal, "Bu açıklamaları unutan Soyer, suya yüzde 18 zam yaptı. İzmirli vatandaşlarımızı tamamen mağdur eden zamlar hepimizi derinden üzdü. Hele hele sosyal tesislere yapılan zamlar bu kadarına da pes dedirtti. Sosyal tesislere yüzde 200'lere varan zam yapıldı. Bu zamları yaparken de gerçekçi olmayan ekonomik verileri çarpıtarak lanse ediyorlar" dedi.