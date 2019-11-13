İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'nun zam yaparak kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi.

Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

İNDİRİM MANTIKSIZDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş." ifadeleriyle cevap verdi.

"BİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ"

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara, İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi.

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu, bunu merkezi hükümetin yeterince yaptığını ancak Ekrem İmamoğlu'nun yapmaması gerektiğini söyledi.

Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz." dedi.