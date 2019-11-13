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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 13:04

'nun PR'nı yapan , 'daki su mına isyan etti: Bize söz vermiştiniz

çalışmalarında 'li Başkanı 'nun PR'nı yapan sunucusu , 'da suya yapılan yüzde 20 ma isyan etti. Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

, 'nun yaparak kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi.

Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. (), suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

İNDİRİM MANTIKSIZDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş." ifadeleriyle cevap verdi.

"BİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ"
1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara, İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi.

'de programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu, bunu merkezi hükümetin yeterince yaptığını ancak Ekrem İmamoğlu'nun yapmaması gerektiğini söyledi.

Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz." dedi.

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Bhr Bhr

Eee artık İstanbullu düşünsün ekremin yaptıklarını ????????????

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.11.2019 12:39
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HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu'nun PR'nı yapan İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına isyan etti: Bize söz vermiştiniz
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