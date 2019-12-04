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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 17:57

'li 'i yağmuruna tuttu! Sudan sonra ulaşıma da yüzde 17'lik zam!

Yerel seçimlerde ’nin başına geçen ve açıklamalarıyla büyük tepki toplayan ’li Başkan , suya yaptığı yüzde 15’lik mın ardından ulaşıma da 17’lik zam yaptı. Buna göre, indi- bindi fiyatı 3 liradan 3.50 TL’ye yükseldi.

CHP'li Tunç Soyer İzmir'i zam yağmuruna tuttu!

, bugünden itibaren geçerli olmak üzere minibüs ücretlerine yüzde 17 oranında yaparak indi bindi fiyatını 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseltti.

Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, İzmir'de minibüs fiyatlarına en son 1 yıl önce zam yapıldığını dile getirerek, şartlar nedeniyle fiyat artışına gittiklerini söyledi.

"GEÇMİŞTE 2 YILDA 1 KERE YAPILIYORDU"
Fiyat artışlarının geçmişte 2 yıla kadar uzadığını ifade eden Uğuz, 'nin geçen ay otobüs ulaşımına zam yaptığını da hatırlattı.

"OTOBÜS FİYATI YÜKSELİNCE ZORUNLU OLDU"
Uğuz, otobüslerde indi bindi ücretinin 3 lira 56 kuruşa çıktığını söyleyerek, "Akaryakıt fiyatları, parça giderleri ve tamir masrafları sürekli artıyor. Bu artış söz konusu zammı zorunlu kıldı." dedi.

KADEME KADEME DEĞİŞİYOR
Güzergahlardaki fiyatların kademe kademe değiştiğini dile getiren Uğuz, şöyle devam etti:

"İzmir'de 60 hat üzerinden 1.117 minibüsle, günde 400 bin kişiyi taşıyoruz. Fiyatlar güzergaha göre değişiyor. 4.25 olan güzergah 4.75 oldu. Buca'dan Bornova'ya yada Bornova'dan Egekent'e gibi birkaç güzergahta bu fiyat uygulanacak."

SUYA DA YÜZDE 15 ZAM YAPILMIŞTI
Öte yandan İzmir'de, geçtiğimiz günlerde suya da yüzde 15 zam gelmişti.

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