Milyoner'de gözyaşları sel oldu! 2 kızını kaybeden depremzede Halime Nuray Tunç biyonik kol için yarıştı
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"in yayınlanan son bölümüne, Hatay İskenderun'dan katılan 25 yaşındaki depremzede Halime Nuray Tunç damga vurdu. 6 Şubat depremlerinde iki kızını kaybeden, kendisi sol kolunu kullanamaz hale gelen ve hayatta kalan tek kızının da sol ayağı ampute olan Tunç, biyonik kol masraflarını karşılayabilmek amacıyla katıldığı yarışmada 500 bin TL'lik soruyu açtırdı. Risk almayarak yarışmadan çekilen Tunç, 300 bin TL'lik para ödülüyle stüdyodan ayrılırken, sunucu Oktay Kaynarca'nın verdiği manevi destek ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Televizyon