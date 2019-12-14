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İBB'den mezar yerlerine büyük zam! 34 bin liraya yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zam yapmaya devam ediyor. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zam yapmaya devam ediyor. Buna göre tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe'nin içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi. 2. gruptaki İçerenköy, Pendik'te boş mezar bedeli 12 binden 14 bin TL'ye yükseldi.

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