Ordu'da manav dükkanında vahşet: Karısını bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 20:15

Karısını Dükkana Kilitleyip Bıçakladı

Kan donduran olay, Kumru ilçesine bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan S. ile eşi Emine S. arasında kendilerine ait manav dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen Serkan S., dükkanın kapılarını kilitleyerek yanındaki bıçakla 4 çocuk annesi eşine saldırdı. İçeriden gelen çığlıkları duyan çevredeki vatandaşlar, kilitli olan manav dükkanının camlarını kırarak içeriye girdi. Vatandaşların içeri girmesiyle birlikte saldırgan koca, iş yerinden hızla uzaklaştı.

Kaçarken Yolunu Kestiği Minibüsçüyü de Ağır Yaraladı

Manav dükkanından çıkan Serkan S., dehşet saçmaya devam etti. Yaklaşık 300 metre ileride aynı mahallede seyir halinde olan minibüs şoförü Celil A.'nın önünü kesen saldırgan, sürücüyü zorla araçtan indirerek bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine her iki olay yerine de çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 Çocuk Annesi Kadın Kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Emine S., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan servis şoförü Celil A. ise Kumru Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Şoförün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.