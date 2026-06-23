Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 12:04

Adalet Bakanı Akın Gürlek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketler üzerinden yürütülen vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF'nin koordinasyonunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

BİR ŞİRKET YAPILANMASI ÜZERİNDEN 350 İLA 400 BİN TON LPG İTHALATI



Soruşturmada, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması aracılığıyla yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı, ortaya çıkan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonları ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

6 ŞİRKETE EL KONULDU 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI



Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sıra Hakkında İşlem Yapılacağı Belirtilen Şirket 1 Avgaz Enerji A.Ş. 2 BDY Group Yatırım A.Ş. 3 Birhat İç ve Dış Ticaret A.Ş. 4 İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş. 5 LPGAS Enerji A.Ş. 6 Pet Gaz A.Ş. 7 Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 8 Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş. 9 Ras Otomotiv İthalat İhracat A.Ş. 10 Global Terminal Hizmetleri A.Ş.





KAMU KAYNAKLARINI HEDEF ALANLARA GEÇİT YOK



Bakan Gürlek açıklamasında, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, suçtan elde edilen gelirlerin takip edileceğini ve kamu zararına neden olan yapılanmalar hakkında hukuki süreçlerin titizlikle işletileceğini vurguladı.





TEŞEKKÜR MESAJI

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK, TMSF ve diğer kurum personeline teşekkür etti.



OPERASYONUN DETAYLARI TAKVİM'DE



Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı. Buna göre, operasyon LPG sektöründe faaliyet gösteren Baday Grup ve bağlı şirketlere yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BDY Grup ve bağlı şirketlerin akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaybına neden oldukları ve çeşitli kaçakçılık suçlarına karıştıkları iddiaları üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İTHALAT İŞLEMLERİNDE VERGİ KAÇIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ



Soruşturma dosyasına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda, şirketlerin gerçekleştirdikleri ithalat işlemlerinde vergi kaçırdıkları, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na aykırı faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.

10 FİRMA 27 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM



Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli ile 10 firma hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, sahte fatura düzenleme ve kullanma, kamu kurumunu dolandırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Sıra Şüpheli Adı 1 Mehmet Mahsum Yılmaz 2 Veysel Baday 3 Mehmet Emin Baday 4 Ersel Avcı 5 Kasım Baday 6 Ahmet Rüsto Arslan 7 Volkan Gençay 8 Serhan Uçak 9 Hasan Burak Güleş 10 Seyda Baday 11 Yusuf Ceylan 12 Abdülselam Okkalı 13 Serdar Asar 14 Gökberk Kağan Özdemir 15 Hasan Esat Ilıcan 16 Mustafa Yiğit 17 Selim Turhan 18 Murat Yiğit 19 Şeyhmus Baday 20 Gencer Gülercan 21 Yakup Köroğlu 22 Mustafa Koca 23 İsmail Erkin Özçelik 24 Tezay Kartal 25 Timuçin Koray Güzelderen 26 Selçuk Özsoy 27 Yasin Gümüşsoy

ÖRGÜT LİDERİ VEYSEL BADAY

Soruşturma dosyasında örgüt lideri olarak Veysel Baday'ın, örgütün üst yöneticileri olarak ise Sevda Baday ile Hasan Burak Güleş'in yer aldığı belirtildi. Kasım Baday, Şeyhmus Baday, Mehmet Emin Baday, Serdar Asar, Mustafa Koca ve Yakup Köroğlu'nun örgüt yöneticisi, diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak faaliyetlere katıldıklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı iddialara ilişkin yürütülen soruşturmanın yetkisizlik kararıyla 29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'a gönderildiği, iki dosyanın 21 Mayıs 2026 tarihinde birleştirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) inceleme talep edildiği belirtildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, şüpheli şirket ve kişiler hakkında 19 Mart 2024 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığı yapıldığı yönünde tutanak tutulduğu, ardından hazırlanan 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda da gümrüklü bölgede LPG kaçakçılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.





OPERASYON 23 HAZİRAN GÜNÜ YAPILDI

Söz konusu tespitler ve ilgili kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair delillere ulaşıldığı değerlendirilirken, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde operasyon planlandığı bildirildi.

Ayrıca operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile gerekli koordinasyonun sağlandığı ve soruşturma kapsamında adı geçen şirketlere kayyum atanmasının değerlendirildiği ifade edildi.