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LPG sektöründeki Baday Gruba 9 ilde dev operasyon: 6 şirkete el konuldu

LPG sektöründeki Baday Gruba 9 ilde dev operasyon: 6 şirkete el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen asrın akaryakıt ve LPG kaçakçılığı soruşturmasında düğmeye basıldı. LPG sektörünün en büyük yapılarından biri olan Baday Grup (BDY Group) ve bağlı şirketlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketler üzerinden yürütülen vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF'nin koordinasyonunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Haberin görselleri sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

BİR ŞİRKET YAPILANMASI ÜZERİNDEN 350 İLA 400 BİN TON LPG İTHALATI

Soruşturmada, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması aracılığıyla yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı, ortaya çıkan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonları ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

6 ŞİRKETE EL KONULDU 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SıraHakkında İşlem Yapılacağı Belirtilen Şirket
1Avgaz Enerji A.Ş.
2BDY Group Yatırım A.Ş.
3Birhat İç ve Dış Ticaret A.Ş.
4İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş.
5LPGAS Enerji A.Ş.
6Pet Gaz A.Ş.
7Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
8Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş.
9Ras Otomotiv İthalat İhracat A.Ş.
10Global Terminal Hizmetleri A.Ş.



KAMU KAYNAKLARINI HEDEF ALANLARA GEÇİT YOK

Bakan Gürlek açıklamasında, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, suçtan elde edilen gelirlerin takip edileceğini ve kamu zararına neden olan yapılanmalar hakkında hukuki süreçlerin titizlikle işletileceğini vurguladı.

Operasyondan görüntüler



TEŞEKKÜR MESAJI

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK, TMSF ve diğer kurum personeline teşekkür etti.

OPERASYONUN DETAYLARI TAKVİM'DE

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı. Buna göre, operasyon LPG sektöründe faaliyet gösteren Baday Grup ve bağlı şirketlere yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BDY Grup ve bağlı şirketlerin akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaybına neden oldukları ve çeşitli kaçakçılık suçlarına karıştıkları iddiaları üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler

İTHALAT İŞLEMLERİNDE VERGİ KAÇIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda, şirketlerin gerçekleştirdikleri ithalat işlemlerinde vergi kaçırdıkları, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na aykırı faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.

Adreslere baskın yapıldı.

10 FİRMA 27 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli ile 10 firma hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, sahte fatura düzenleme ve kullanma, kamu kurumunu dolandırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

SıraŞüpheli Adı
1Mehmet Mahsum Yılmaz
2Veysel Baday
3Mehmet Emin Baday
4Ersel Avcı
5Kasım Baday
6Ahmet Rüsto Arslan
7Volkan Gençay
8Serhan Uçak
9Hasan Burak Güleş
10Seyda Baday
11Yusuf Ceylan
12Abdülselam Okkalı
13Serdar Asar
14Gökberk Kağan Özdemir
15Hasan Esat Ilıcan
16Mustafa Yiğit
17Selim Turhan
18Murat Yiğit
19Şeyhmus Baday
20Gencer Gülercan
21Yakup Köroğlu
22Mustafa Koca
23İsmail Erkin Özçelik
24Tezay Kartal
25Timuçin Koray Güzelderen
26Selçuk Özsoy
27Yasin Gümüşsoy

ÖRGÜT LİDERİ VEYSEL BADAY

Soruşturma dosyasında örgüt lideri olarak Veysel Baday'ın, örgütün üst yöneticileri olarak ise Sevda Baday ile Hasan Burak Güleş'in yer aldığı belirtildi. Kasım Baday, Şeyhmus Baday, Mehmet Emin Baday, Serdar Asar, Mustafa Koca ve Yakup Köroğlu'nun örgüt yöneticisi, diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak faaliyetlere katıldıklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Örgüt lideri Veysel Baday

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı iddialara ilişkin yürütülen soruşturmanın yetkisizlik kararıyla 29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'a gönderildiği, iki dosyanın 21 Mayıs 2026 tarihinde birleştirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) inceleme talep edildiği belirtildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, şüpheli şirket ve kişiler hakkında 19 Mart 2024 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığı yapıldığı yönünde tutanak tutulduğu, ardından hazırlanan 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda da gümrüklü bölgede LPG kaçakçılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.

Gözaltı listesi

OPERASYON 23 HAZİRAN GÜNÜ YAPILDI

Söz konusu tespitler ve ilgili kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair delillere ulaşıldığı değerlendirilirken, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde operasyon planlandığı bildirildi.

Ayrıca operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile gerekli koordinasyonun sağlandığı ve soruşturma kapsamında adı geçen şirketlere kayyum atanmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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