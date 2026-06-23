Kırıkkale Yahşiyan'da mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 16:12 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 16:30

Kırıkkale'den kahreden bir son dakika haberi geldi. Kırıkkale'nin Bedesten bölgesinde, MAT Komutanlığı'na tahsis edilen arazide Assan Grup tarafından yürütülen AR-GE çalışmaları ve mühimmat imha faaliyetleri esnasında feci bir patlama meydana geldi. Roket mühimmatının infilak ettiği olayda, şirket bünyesinde görev yapan iki uzman isim hayatını kaybederek şehit düştü.

Kontrollü İmha Sırasında Roket İnfilak Etti

Olay, saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesindeki mühimmat sahasında yaşandı. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver'in aktardığı bilgilere göre; tesiste yürütülen faaliyetler ve testler esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 3,5 inçlik roket mühimmatı infilak etti. Şiddetli patlamanın ardından bölgeye çok sayıda askeri, tıbbi ve emniyet ekibi sevk edildi.

Fabrika Müdürü ve Emekli Astsubay Şehit Oldu

Assan Grup bünyesinde yürütülen çalışmalarda görevli olan ve patlamada hayatını kaybeden uzman personelin kimlikleri netleşti:

Turan Göl: Patlayıcı Madde Uzmanı Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş

İdris Tayyip Dur: Sivil Tapa Uzmanı / Fabrika Müdürü

Yaralı Asker Hastanede Tedavi Altında

Feci patlama esnasında alanda görevli olan Er Alperen Öztürk'ün ise sol kalça bölgesine isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandığı bildirildi. Yaralı er, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken, patlamanın kesin çıkış nedeninin tespiti için adli ve askeri tahkikat çok yönlü olarak başlatıldı.