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Edirne'de anız yangını: 500 dekar kül oldu

Edirne'de anız yangını: 500 dekar kül oldu

Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle hobi bahçelerine sıçrayan anız yangınında 500 dekar arazi zarar gördü. Yoğun duman nedeniyle D-100 kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından D-100 kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolu üzerinde, Yeni Şehir Mezarlığı yakınlarında bulunan biçilmiş bir buğday tarlasında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla alevler kısa sürede yayıldı.

Alevler Hobi Bahçelerine Sıçradı, D-100 Kapatıldı

Kuru otların hızla tutuşmasıyla büyüyen alevler, çevredeki hobi bahçelerine de sıçrayarak panik yarattı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, D-100 kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesi üzerine kara yolu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Çiftçiler Traktörleriyle Seferber Oldu

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Süloğlu ve Lalapaşa belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra çevredeki çiftçiler de su tankerleri ve pulluk takılı traktörleriyle toprağı sürerek alevlerin önünü kesmek için yoğun çaba sarf etti.

Yol Yeniden Açıldı, Valilikten Geçmiş Olsun Mesajı

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından D-100 kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Edirne Valiliği de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde meydana gelen buğday tarlasında başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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