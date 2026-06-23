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Antalya'da başörtüsü düşmanlığı: "Hangi tarikat bu?" diyerek hedef aldı

Antalya'da başörtüsü düşmanlığı: "Hangi tarikat bu?" diyerek hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan metro skandalının ardından bir benzeri Antalya'da patlak verdi; haddini aşan ifadelerle müslüman bir kadına yaklaşan şahıs, küstah sorularla çirkin tahammülsüzlüğünü gözler önüne serdi.

"İyice Kapatmışsınız Kendinizi"

Milletin manevi değerlerine yabancı olan zihniyetin bu son halkası Antalya'da bir zincir markette yaşandı. Sosyal medyada büyük infiale yol açan videoda, bir şahsın reyonlar arasında karşılaştığı müslüman bir kadını giyim kuşamı üzerinden açıkça hedef aldığı görüldü. Haddini aşan ifadelerle kadına yaklaşan şahıs ile vakur duruşunu bozmayan tesettürlü kadın arasında şu skandal diyalog yaşandı:

Adam: "İyice kapatmışsınız kendinizi."

Kadın: "Tesettürlüyüz, ne yapacağız."

Adam: "Denize de böyle giriyorsunuz o zaman?"

Kadın: "Evet."

Adam: "Hangi tarikat bu?"

Araya Vatandaş Girdi

Gözü dönmüş şahsın sergilediği bu skandal tavır karşısında o esnada orada bulunan bir başka vatandaşın araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden kapanırken, yaşanan o çirkin anların görüntüleri sosyal medyada yayılmasıyla birlikte adeta infial yarattı. Vatandaşlar toplumsal huzuru bozmaya yönelik bu tür provokatif saldırılara karşı yetkililerin derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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